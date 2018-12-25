Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 211,59 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araçta bulunan Ş.Ö. isimli şüpheliden 211,59 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.