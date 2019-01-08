Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezimizde şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta 74,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere sevk edilmiş ve 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise serbest kalmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.