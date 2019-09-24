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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Tatvan ilçesindeki bir ikamette operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “23 Eylül 2019 günü B.P. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda, evin iki ayrı odasında 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 adet extacy hap ve 480 TL para ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan cumhuriyet başsavcılığınca şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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