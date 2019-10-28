Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde, 1 kilo 212 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisindeki şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.