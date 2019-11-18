Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 815.51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde; ilk araçta 4 parça halinde 934.78, ikinci araçta ise 1 kilo 880.73 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araçların içerisinde bulunan F.K., Ş.S., M.Ş. ve F.E. isimli şüpheliler yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.