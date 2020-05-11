Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te yapılan çalışmalar sonucunda 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez, Ahlat, Güroymak ve Tatvan'da yol kontrolleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis merkez ilçesi, Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde yol kontrol noktalarında araç ve şahıslar üzerlerinde yapılan 6 ayrı kontrolde icra edilen aramalarda toplam 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili araçlarda bulunan 11 şüpheli hakkında Bitlis, Tatvan, Ahlat ve Güroymak cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı ile adli işlemler başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.