İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te bir otomobilde yapılan aramada 995 gram metanfetamin ile 779 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis'te bir otomobilde yapılan aramada 995 gram metanfetamin ile 779 gram esrar ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada 995 gram metamfetamin maddesi ve 779 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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