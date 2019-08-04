Bitlis'te uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince çalışma yapıldığı belirtilerek, “2 Ağustos 2019 günü durdurulan bir araçtaki 2 şüpheliden 940 gram kubar esrar maddesi, 3 Ağustos günü 1 şüpheliden 647.12 gram metamfetamin uyuşturucu madde, aynı gün Tatvan ilçesinde 2 şüphelinin üzerinden 5.25 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap, metruk bina içerisindeki 1 şüpheliden 30.57 gram esrar ve 2 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir. Ayrıca Tatvan ilçesinde 1 şüpheliden bin 170 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.