Bitlis'te uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi

Bitlis'te iki kişinin ev ve üst aramalarında uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışmada, D.K. ve E.Ö. isimli şüphelilerin yapılan ev ve üst aramasında 6.51 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ve kurusıkı tabancanın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “D.K. ve E.Ö. hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.