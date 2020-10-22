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Bitlis'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu, silah, altın ve para ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu, silah, altın ve para ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 21 Ekim 2020 günü şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araç içerisinde yapılan arama neticesinde; 305.2 gram toz esrar bitkisi, 68,86 gram eroin maddesi, 42.28 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet 9 mm fişek, 2 adet bilezik, 1 adet altın zincir kolye ve 6 bin 640 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan C.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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