Bitlis'te ‘uyuşturucuyla mücadele' toplantısı

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, ilçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Müftüsü Faysal Geylani ve bazı kurum amirleri katıldı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin yakalamaları ile sınırlı olmadığını, aslında ailelerin de bu mücadelede olmaları gerektiğini söyledi. Vali Çağatay, “Uyuşturucu, özellikle dünyanın ve Avrupa'nın başta olmak üzere ülkemizin de gündeminde olan bir beladır. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantıda emniyet müdürümüzün verdiği brifinglere göre, Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 3 seviyesinde. Avrupa'da bu oran yüzde 26'lara ulaşmış durumda. Evet, ülkemizde oranın çok yüksek olmadığını hepimiz görüyoruz. Ancak bu yükselen bela ne yazık ki her geçen gün ülkeyi kuşatıyor. Gençlerimizi, bayanları, çocuklarımızı ve beyleri herkesi tehdit eder konuma geldi. Biz İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlarla Bitlis genelinde bunu engellemek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Emniyet teşkilatımız bu konuda çok ciddi bir vazife yürütüyor. Verilere baktığımızda uyuşturucu yakalamalarında olağanüstü bir çaba var. Ancak bu yakalamalar Türkiye'deki uyuşturucu kullanımını engellemeyecektir. Bu emniyetin tek başına başarabileceği bir husus değil. Burada özellikle ailelere büyük görev düşüyor. Her bireye, komşuya, arkadaşa görev düşüyor. Herkesin çevresine hakim olup, arkadaşlarına dikkat edip, onları ikaz eden bir vaziyette olması lazım. Bitlis'te yapacağımız çalışmaların bunlarda etkili olacağına inanıyorum. Bütün bireyleri ve aileleri bunu önlemeye yönelik çalışmalarda, işi sadece jandarma ve kolluk kuvvetlerine havale ederek, başaramayacağımızı bilir bir yaklaşımla etrafına, çevresine, çoluğuna çocuğuna, komşusuna, müşterisine, ev sahibine olumlu davranışlarla ikaz eden yaklaşımlarla bu işi çözeceğimize inanıyorum” dedi.