Bitlis'te uzun namlulu silah ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Hizan ilçesi Akbıyık köyünde Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Haziran 2020 günü 2 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen arama neticesinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 110 adet 7,62 mm kaleşnikof tüfeği fişeği ve 1 adet bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubuna ait fotoğraf ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.