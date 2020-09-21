Bitlis'te yaralı bulunan kuşlar tedavi altına alındı

Bitlis'te duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Balaban, 1 Kızıl Şahin, 1 Kerkenez ve 1 Martı tedavi altına alındı.

Bitlis'te duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan 2 Balaban, 1 Kızıl Şahin, 1 Kerkenez ve 1 Martı, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.