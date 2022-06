Bitlis'te yıl sonu sergisi

Bitlis'te Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından açılan sergide kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, 2021-2022 eğitim öğretim yılında; birinci ve ikinci kademe okuma yazma, mesleki, eğitici, kültürel ve spor dallarında açılan toplam 515 kursta, 6 bin 100'ü kadın, 2 bin 600'ü erkek olmak üzere toplam 8 bin 700 kişiye eğitim verildiğini söyledi. Halk Eğitim Merkezlerinin; örgün eğitim içinde veya dışında kalmış her yaş grubundaki fertlerin günün şartlarına uymalarını, bir meslek sahibi olmalarını sağlayan, eğitim kurumları olduğunu ifade eden Duman, halk eğitim merkezlerinin her zaman, her yerde hizmet vermeyi amaç edindiğini vurguladı. Duman, “Ayrıca liselerden mezun olmuş gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak üzere 75 öğrencimize destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim verilmiş, bunun yanında yaklaşık 3 bin açık ortaokul ve açık lise öğrencisinin kayıt ve mezuniyet iş ve işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Bitlis Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise il genelinde her yıl nüfusun yüzde 30'unun Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kurslarında eğitim gördüğünü ifade ederek, “Burada bir emek, alın teri, göz nuru, düşüncenin sanata dönüşmesi, insanların fikrini, aşkını, sevgisini ilmek ilmek halı veya tabloya işlemesi var. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından atık malzemelerden yapılmış defile ile devam eden program, Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki protokolün sergiye gezmesi ile sona erdi.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Emniyet İl Müdürü Celal Özcan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.