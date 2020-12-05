Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı

Bitlis'te 2 bin 571 personel, 153 operasyonel tim ile "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölücü terör örgütlerinin (BTÖ) kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel, 153 operasyonel tim ile 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.