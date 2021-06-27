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Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı

Bitlis’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu başladı.

Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı.


Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Bitlis'te de YKS'nin ikinci oturumu başladı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde dua ederek bekleyişlerini sürdürüyor. 10.15'te başlayan TYT sınavı, 12.30'da sona erecek.

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