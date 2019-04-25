Bitlis'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 34 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 34 kişi yaralandı.

Tatvan ilçe girişinde bulunan kavşakta, Mehmet Zeki Çınar yönetimindeki 65 EA 361 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Mehmet Cevat Akdağ idaresindeki 22 BE 825 plakalı tır çarpıştı. Kazada sürücü Çınar ve Akdağ ile otobüsteki 32 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde alınan önlemlerin ardında n çarpmanın şiddetiyle devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.