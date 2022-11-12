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Bitlis'te yolcu otobüsüne otomobil arkadan çarptı: 3 yaralı

Bitlis’te otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, Bitlis-Diyarbakır çevre yolundaki 8 Ağustos Tüneli çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 AAL 267 plakalı araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 BJ 296 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yolun kenarındaki bariyerlere doğru sürüklendi. Meydana gelen kazada otobüsteki 2 işi hafif şekilde yaralanırken otomobil şoförü A.Ö. ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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