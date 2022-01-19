Bitlis'te yolda kalanlara Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı

Bitlis'te iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşlara Kızılay Bitlis Şubesi tarafından kumanya dağıtıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde Türk Kızılayı tarafından ilimizde meydana gelen yoğun yağış neticesinde yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya dağıtımı yapıldı. Kara saplanan araçlara yardım edilerek yollarına devam edebilmeleri için destek olundu" denildi.