Bitlis'te yolda kalanların imdadına AFAD ve Kızılay yetişti

Bitlis'te etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı hayat adeta durma noktasına geldi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği kara yollarında mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay Bitlis Şubesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri koştu. Bitlis-Tatvan karayolunda bulunan Rahva mevkiinde mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından sıcak kumanya dağıtıldı. Vatandaşlar AFAD ve Kızılay ekiplerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederken Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ihmaline karşılık önlem alınmaya devam edildiği bildirildi.