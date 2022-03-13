İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis'te zincirleme kaza: 4 yaralı

Bitlis’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Siirt karayolu üzerindeki 8 Ağustos Tüneli'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen tırlar bir birini sollamaya çalışırken çarpıştı. Çarpışmayla birlikte tırlar yolu kapatırken, arkadan gelen bir otomobil ise tırlardan birine çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.