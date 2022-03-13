Bitlis'te zincirleme kaza: 4 yaralı

Bitlis'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Siirt karayolu üzerindeki 8 Ağustos Tüneli'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen tırlar bir birini sollamaya çalışırken çarpıştı. Çarpışmayla birlikte tırlar yolu kapatırken, arkadan gelen bir otomobil ise tırlardan birine çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.