Bitlis'teki 60 tekstil fabrikasında 13 bin kişi istihdam ediliyor

Bitlis'te son yıllarda devlet desteği ile açılan tekstil fabrikalarında 13 bin kişi istihdam ediliyor.

Kent genelinde bulunan 60 tekstil fabrikasında yaklaşık 13 bin kişi istihdam edilirken, işletmeciler desteğin sürmesi halinde daha fazla istihdam olacağını belirtti. Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde 6. bölgede yer alan Bitlis'te tekstil alanında son yıllarda yapılan devlet destekli yatırımlarla binlerce kişi iş sahibi oldu. Yatırımcıların olmazsa olmazı güvenlik ve terör konusu olurken, terörle mücadelede başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile fabrikalar da peş peşe açıldı. Gerek arazide, gerek vergi-sigortada gerekse İş-Kur desteği alan yatırımcıların bazıları hali hazırda bulunan tütün depolarını tekstil fabrikasına dönüştürürken, bazıları ise ya kendi arazilerine ya da organize sanayi bölgesinde (OSB) devletin tahsis ettiği alanlarda fabrika kurdu.

Gerek yurt dışına gerekse iç pazara çalışan tekstil firmaları ürettikleri ürünleri pazarlayarak kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Tekstil işletmecisi Emirhan Uludil, son zamanlarda Türkiye'deki büyük firmaların kendilerini değil de yurt dışını tercih ettiklerini söyledi. Uludil, “Türkiye'deki büyük giyim markalarının yurt dışından üretim almaması için devletten destek beklediklerini ifade eden Uludil, “Yaklaşık 19 yıldır Bitlis'te tekstil alanında çalışıyoruz. İlk başladığımız zamanlarda 50-100 kişi ile başlamıştık. Şimdi ise 450 kişi ile çalışıyoruz. Memleketimizde tekstil sektörü oldukça gelişti. Bu sayede yatırımcılar da gelmeye başladı. İl genelinde yaklaşık 60 fabrika oldu. Bunların en az çalıştırdığı kişi 100 ile 120 arasındadır. Daha büyük kapasiteye sahip olanlar da var. Şu anda yaklaşık 13 bin insanımız çalışıyor. İstihdam konusunda çok ve daha da gelişebilir. Umuyoruz ki hep tekstil değil de farklı farklı sektörlerde gelir” diye konuştu.

Bazı büyük firmaların ürünlerini yurt dışından temin ettiğini de sözlerine ekleyen Uludil, “Devletimiz buna mutlaka bir çare bulması lazım. Avrupa firmaları ve Türkiye içinde büyük firmalarla da çalışıyoruz. Ancak son zamanlarda fiyatlardan dolayı bazı büyük firmalar ürünlerini yurt dışından temin ediyorlar. Devletimizin ve hükümetimizin muhakkak buna bir çare bulması lazım. Tekstil sektörüne daha çok önem verilmesi lazım. Çünkü tekstil sektörü gerçekten de istihdamı çok daha çoğaltan bir sektördür. Yetkilerden bu sektöre önem vermelerini rica ediyoruz. Çünkü maliyetler gerçekten de arttı. Bizler sadece şehir merkezlerinden değil köylerden de personel topluyoruz. Bu da bize ekstradan bir külfet demektir. Bizim düşüncemiz sadece şehirdekiler değil köylerdeki insanımızda gelip buralarda çalışsın. Bizim firmamıza 100 kilometre uzaklıktan gelip çalışan personelimiz var. Bizlerde bırakın elimizi bu memleket için gerçekten de gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Benim çağrım devlet ve marka büyüklerimize, bizler Türkiye içerisinde neler yapabiliriz onu konuşmamız lazım. İstihdamı güvence altına almamız için yeni teşvikler olması lazım” dedi.