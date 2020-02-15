Bitlis'teki çetin kış şartlarında hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişiyor

Bitlis'te son bir haftadan beri etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapatırken, çetin kış şartlarında hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişiyor.

Paletli ambulanslar Bitlis ve ilçelerinde kış mevsiminde birçok hastayı hastaneye ulaştırırken, en son dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 53 Yaşındaki hasta için seferber oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır Köyünde yaşayan 53 yaşındaki Fahrettin Selici için 112 Acil Komuta Merkezi arandı. Köyün yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ekipler paletli ambulansla yola çıktı.

Merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Serinbayır köyündeki göğüs rahatsızlığı olan Fahrettin Selici için yola çıkan ekipler akşam 22:00 sıralarında köye ulaştı. Selici'nin ilk müdahalesini evde yapan ekipler daha sonra sedye ile taşıyarak paletli ambulansa bindirdi. Yolun açık olan kısmına kadar gelen tekerlekli ambulansa teslim edilen hasta Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine gönderildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren 112 Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, yolu kardan kapalı olan Serinbayır köyünden saat 18:30'da bir ihbar aldıklarını, bu nedenle köye paletli ambulansla ulaşmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Daşdemir açıklamasında şunları söyledi: “Bir haftadan beri bölgede devam eden kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Bu nedenle kardan dolayı ulaşamadığımız hastalarımıza paletli ambulansımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün bize Serinbayır Köyünden gelen ihbarı değerlendirdik. Köye giderek 53 yaşındaki Fahrettin Selici'nin evinde ilk müdahalesini yaptık. Daha sonra da paletli ambulansımıza alarak açık olan yolda bizi bekleyen kara lastikli ambulansımıza teslim ederek sağlık merkezine ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”