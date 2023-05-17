Bitlis'teki dere üstü çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor

Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan “Dereüstü Islah Projesi” çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Kervanların geçiş güzergahında olması nedeniyle birçok kervansaray, köprü, han ve hamamın inşa edildiği Bitlis'in, eski tarihi silüetini kazanması için başlatılan "Dereüstü Islah Projesi" devam ediyor. Bu çerçevede, yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan kentte, ilk etapta Bitlis Deresi'nin üzerine ve çevresine inşa edilen ruhsatsız yapılar yıktırıldı.

Bu çalışmayla yıllardır saklı kalan tarihi 10 köprü ile Behiye Cami, Paşa Hamamı ve Hazo Hanı gibi eski yapılar, çevrelerindeki yapılardan arındırılarak daha görünür hale getirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kış mevsimi sonrası çalışmalara tekrar başlanan “Bitlis Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesinde” incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. İncelemeler sırasında vatandaşlarla da görüşen Vali Çağatay, proje bittiğinde Bitlis'i yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret edeceğini belirtti.

Vali Çağatay'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.