İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ile Tatvan ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 43,80 gram eroin, 43,74 gram metamfetamin, 8,27 gram toz esrar, 4 adet narkotik madde içeren hap, 1 adet ectasy hap, 8 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 1 adet Baretta marka tabanca, 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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