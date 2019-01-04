Bitlis'ten kartpostallık kış manzaraları

Bitlis'te karın yağmasıyla beraber kartpostallık kış manzaraları ortaya çıktı.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve çetin kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te, kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Şehrin beyaza bürünmesiyle birlikte tarihi medreseler, camiler, hanlar ve tek katlı evlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Her mevsimin ayrı bir güzellikte yaşandığı Bitlis'te, kış mevsimi de coğrafi konumu itibariyle her ne kadar zorlu geçse de Türkiye'nin birçok yerinde bulunmayacak manzara ve güzelliğe sahip.