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Bölge Müdürü Çetiner'den Başkan Geylani'ye ziyaret

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve beraberindeki heyet, Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’yi ziyaret etti.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve beraberindeki heyet, Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.


Elazığ Bölge Müdürü Çetiner'e ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Geylani, “İlçedeki ormanlık alanlarla ilgili görüş alışverişinde bulunup, yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirme yaptık. Orman Bölge Müdürlüğü ile yapacağımız işbirlikleri ve projelerimizde alacağımız destekle güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Kendisinin bu nezaket ziyaretinden büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.


Başkan Geylani, ilçeye verecekleri desteklerden dolayı Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'e teşekkür etti.

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