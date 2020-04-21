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Bölgenin en büyük Türk bayrağı Tatvan'da dalgalanmaya başlandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde dalgalanmaya başlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde dalgalanmaya başlandı.


Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki ve Tatvan Belediyesinin ortak girişimiyle ilçeye kazandırılan dev bayrak, ilçenin Van Gölü sahilinde dalgalandırılmaya başlandı. Yaklaşık 50 metre yüksekliği ve 150 metrekare büyüklüğü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağı ilçeye adeta renk kattı.


Büyük beğeni toplayan Türk bayrağının 23 Nisan'da resmi açılışının yapılması planlanıyor.

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