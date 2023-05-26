Bölgenin en büyük ve en donanımlı mesire alanı Tatvan'da yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 300 bin metrekare alana bölgenin en büyük ve en donanımlı olma özelliğini taşıyan mesire alanı yapıldı.

Tatvan Belediyesi, Çağlayan ile Yeşil Mezra Mahallesi arasında bulunan 300 dönümlük alanın ilk etabı olan 200 dönümlük alanı mesire alanına dönüştürdü. Resmi açılışı cumartesi günü yapılacak olan mesire alanı, ailelerin bütün ihtiyaçlarını giderebilecekleri doğal dokuya dokunulmadan yapıldı. Tatvan'ın turizmine de büyük bir katkı sağlayacak olan mesire alanında akarsu, şelale, köprüler, yürüyüş yolları, şifalı su havuzları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, spor aletleri grubu, yeşil alanlar, mescitler ve lavabolar, otopark alanları, mangal yerleri, barbeküler, çeşmeler, voleybol ve basketbol sahaları, etkinlik alanları, amfi alanı, at binme alanları, çiftlik alanları, gezi ve kamp alanları ile bölgenin en büyük ve en donanımlı mesire alanına sahip olacak.

Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Tatvan Belediyesi olarak yine bir ilke imza attıklarını belirterek, “Bölgenin en büyük mesire alanımızı Allah nasip ederse açılışını gerçekleştireceğiz. Mesire alanımızın proje alanı toplamda 300 bin metrekaredir. 200 bin metrekarelik ilk etabını bitirdik. Cumartesi günü resmi açılışını yapacağız. Mesire alanımız vadi içinde tamamen doğal, yapılan proje çalışmalarında doğal yapıya mümkün olduğu kadar dokunmadık. İçinde yürüyüş alanları, oyun park alanları, spor alanları, tandır evleri, tuvaletler, lavabolar, çocuk bakım odaları ve anfi tiyatro gibi etkinlik alanlarımız var. Yine mesire alanımızda her kamelyanın yanına bir mangal ve bir çeşme bıraktık. Bütün ihtiyaçların karşılanabileceği çok güzel bir alan oldu. Burası ailelerin gün boyu zaman geçirebilecekleri bir sosyal donatı alanına dönüştürüldü” diye konuştu.