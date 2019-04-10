Bu köyde 90 yıldır muhtarlık yarışı yapılmıyor

25 haneli ve yaklaşık 400 nüfuslu köyde 31 Mart yerel seçimlerinde görev süresi dolan Abdulkerim Karabulut'un yerine Cesim Aydın muhtarlığa getirildi. Görevi yeni muhtara bırakan Abdulkerim Karabulut, “Köy heyeti kime karar verirse muhtar o oluyor. Her aileden bir kişi bir araya geliyor. Hangisi yararlısı ise hangisi çevre köylere faydalıysa o muhtar seçiliyor. Bende görevimi Cesim Aydın'a devrettim. Allah nasip ederse 5 yıl sonra başka bir arkadaşımız muhtar olacak. Bu yolla kendi aramızda çıkacak kırgınlık veya kavgaların da önünde geçmiş oluyoruz” dedi.

Köyün ihtiyar heyeti ise önce ihtiyar heyeti oluşturduklarını, daha sonra ise muhtar seçtiklerini belirtti. Seçime birkaç gün kala bir araya gelip muhtar adayını belirlediklerini ifade eden köyün ihtiyar heyetinden Mahmut Aydın, Türkiye'nin kendi köylerini örnek alması gerektiğini söyleyerek, “Biz çalışan kimseleri seçiyoruz. Türkiye de bizleri örnek alsın, çalışan birini seçsin” diye konuştu.

Başka bir ihtiyar heyeti üyesi Abdülmenaf Karabulut da Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının hemen ardından köyün ileri gelenlerinin böyle bir sistem kurduğunu söyledi. Abdülmenaf Karabulut, “Cumhuriyet tarihinde muhtarlık seçimi ilk ilan edildiğinden beri bizim köyümüz kendi aralarında komşu köyler ve kendi köyler için ihtiyar ve genç demeden muhtar seçimi yapmışlar. Bizler de büyüklerimize uyarak bu geleneği sürdürüyoruz. 18 yaşında da muhtar olur 80 yaşında da olur” diye konuştu.

Muhtarlık görevini devralan Cesim Aydın, köyün çoğunun birbirine akraba olduğunu ve akrabalar arasında kavgaların ve kırgınlıkların çıkmaması için böyle bir sistem geliştirildiğini belirtti. İhtiyar heyetinin bu dönem kendisini seçtiğini sözlerine ekleyen Aydın, “Allah razı olsun onlardan. Onlara layık hizmet etmek istiyorum. Başarmak istiyorum. Köyümüzde kırgınlık ve yarış yoktur. Çevre illerde veya televizyonlarda görüyoruz. Kavgaları, ölümleri görüyoruz. Akraba olduğumuz için kendi aramızda kavgaların olmasını istemiyoruz” dedi.

Köylülerin en büyük zevki ise aralarında kaynaşma ortamının daha da artması için köy meydanında bir araya gelip sohbet edip birlikte çay içmeleri.