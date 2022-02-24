Budaklı kaplıcası doğal fotoğraf stüdyosuna döndü

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıcada kirlenen hayvanlarını yıkayan köylüler fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

İlçeye bağlı Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada temizleniyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçeye 7 kilometre mesafedeki köyde yaşayanlar, soğuk kış günlerinde 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atların temizliğini yapıyor.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden düzenlenen turlarla Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları da hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülüyor.

40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atları temizleyen köylüler, at ve mandaların üstüne çıkarak ters takla atıp fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.

Kaplıcaya Ahlat'taki fotoğraf kursundaki arkadaşları ile birlikte geldiğini anlatan fotoğraf tutkunu Esra Çakır, “Ben aslen Trabzonluyum ve görev icabı Bitlis'e geldik. Buraya, Ahlat'taki fotoğrafçılık kursunda eğitim gören fotoğrafçı arkadaşlarımızla geldik. Çok güzel bir mekan. Mandaların ve atların sıcak suda kaplıca keyfi yapmalarını izledik. Çobanların takla atışlarını izledik ve çok güzel bir görsel oldu. Biz de bol bol fotoğraf çektik. Benim için çok güzel bir hatıra oldu. Çok güzel bir gündü” dedi.

Van'ın Erciş ilçesinden gelerek mandaların kaplıca keyfini fotoğraflayan öğretmen Emine Galip Şengöz ise “Van'ın Erciş ilçesinde okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda doğa fotoğrafçısıyım. Erciş'ten ve Ahlat'tan fotoğrafçılık eğitimi alan arkadaşlarımızla beraber Budaklı kaplıcalarına geldik. Burada fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber mandaların kaplıcalara girmesini izleyip çoban arkadaşların mandaları ve atları temizlemelerini izledik. Çoban arkadaşlar bizlere modellik yaptılar, farklı çok güzel kareler elde ettik. Herkesin gelip görmesini diliyoruz” diye konuştu.