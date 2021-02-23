Bürokrasiden Ahlat'a tam destek

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ankara ziyaretlerinin ardından ilçede yapılması planlanan yatırımlara bürokrasiden tam destek aldıklarını söyledi.

Ankara'da yapılan yoğun bürokrasi ziyaretlerinden sonra basın mensuplarına bir değerlendirme yapan Başkan Çoban, ilçede yapılan yatırımların süratle devam edeceğini belirtti. Başkan Çoban, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiklerini ve oldukça olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirterek, “Ahlat'a Cumhurbaşkanımızın da önem vermesiyle birlikte herkes bu hassasiyeti gösteriyor. Bakanımıza, Ahlat Kaymakamlığı binasının yetersiz olduğunu paylaştık. Bunu Ahlat Kaymakamımız ile de istişare ettik. Böylece bakanımıza Selçuklu mimarisiyle yeni bir kaymakamlık binası yapılmasını belirttik. Bakanımızda kabul etti. Mevcut binayı ise belediyemize istedik. Allah nasip ederse ilçemizde devlet hizmetini bir bütün yürüteceğiz. Buradaki binamız ise belediye ek hizmet binası olarak devam edecek. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yürütülecek bazı projeleri de görüştük. Bakan yardımcılarımızın da iştirak ettiği toplantıyla birlikte ilçemizde planlanan yatırımlar görüşüldü. Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum” dedi.

“Ahlat'tan geçen herkeste merak uyandıracak giriş ve çıkış kapıları yapılacak”

Kültür ve Turizm Bakanlığında da çeşitli girişimlerde bulunan Çoban, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile de bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemizdeki kültürel miraslarla ilgili çalışmaların daha da artacağını ifade ettiler. Bizde buradaki çalışmalarımız ve projelerimizle ilgili brifing sunduk. Bakan yardımcımızı ilçemize davet ettik. Yakın zamanda ziyaret edecekler. Buradaki mirasla ilgili çalışmalar hemen başlayacak. Ahlat'a yakışacak giriş ve çıkış kapılarının yapılmasıyla ilgili projelerimizi sunduk. Bu proje kabul edildi ve çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak” diye konuştu.

“Millet bahçesi haziranda açılacak”

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, her yıl yapılan dev organizasyonla 1071 etkinliklerinin kutlandığı Çarho'daki alanda bir çalışma yapıldığını ve yıl boyunca kullanılabilecek bir sosyal ortamın oluşturulacağını belirterek, şöyle konuştu,

“TOKİ Başkanlığımızla birlikte Çarho mevkiinde yürüttüğümüz çalışmayla birlikte millet bahçemiz haziran ayına yetiştirilecek. Bu alan gerek 1071 kutlamalarında gerekse bölgeye hitap edecek düzeyde bir sosyal tesis olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun.”

“Tarıma dayalı yatırımlar hız kazacak”

Ahlat'ın bölgede çok iyi bir tarım potansiyeline sahip olduğunu ve bu noktada çeşitli projeler için çalışmalara hız verdiklerini anlatan Başkan Çoban, “İlçemizde tarıma dayalı ciddi anlamda bir çalışmamız var. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanımıza da konuyu iletmiştik. Bir an önce tarıma dayalı yatırımlar da gerçekleştirmek istiyor ve buna göre projelerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye Şeker A.Ş. Genel Müdürünü makamında ziyaret ettik. Patates fabrikası, su şişeleme fabrikası gibi belediyemizi de ilgilendiren çalışmalardan bahsettik. Ayrıca Türk Şeker A.Ş.'nin burada tarıma dayalı çeşitliliği nasıl şekillendirebiliriz noktasında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Yakın zamanda genel müdürümüzü Ahlat'ta ağırlayacağız. Kaymakam beyle de istişare ettik. Yatırımlarda gerekli desteği sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı

“Ahlat'ta otantik pazar kurulacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında da bir dizi temaslarda bulunan Başkan Çoban, ilçe adına buradan da oldukça olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda ilgili genel müdürümüzle bir araya geldik. Ahlat otantik pazar bütçesinin çıkışıyla ilgili olumlu sonuç aldık. Bu konuda gerekli hassasiyet ortaya bırakıldı. İlerleyen süreçte projemizle ilgili detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

“Kardeş belediye ile ortak çalışmalar yürütülecek”

Ahlat Belediyesi ile Konya Selçuk Belediyesinin kardeş belediyeler olarak çeşitli çalışmalar yürüteceğiyle ilgilide bilgi veren Başkan Çoban, “Konya Selçuk Belediyemizle temaslarımız devam ediyor. İlçemizde beraber yürüteceğimiz çalışmalarla ilgili protokol hazırlandı. Ahlat'ta birlikte sosyal tesis binası, şehir içindeki bazı yol sağlıklaştırma çalışmaları gibi projelerin uygulanması noktasında protokol yapıldı. İlçemiz adına tüm gayretimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Başkan Çoban, ziyaretlerinin Ahlat adına son derece verimli geçtiğini ve bu konuda destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e ve kendilerini kabul ederek destek veren tüm devlet erkanına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.