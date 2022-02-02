Buz tutan kuş cenneti havadan görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuklar nedeniyle dondu.

Kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ahlat'taki gölet ve bazı küçük şelaleler dondu. Ahlat'ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Yüzeyi buz tutan kuş cennetinin doğal güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

Onlarca kuş türünün uğrak yeri olan kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.

Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken, bazı vatandaşlarda bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Yamlı, “İlçemizde etkili olan kar yağışı ve soğuk havandan dolayı Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin bir kısmı dondu. Güzel görüntüler oluştu. Gölün donmayan kısımlarında ise yabani hayvanlar yaşamlarına devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte gerek göl gerekse sazlık kısımlar güzel manzaralar oluşturdu. Ben de bu güzel anları fotoğraflamaya geldim” dedi.