Buzda balık avına fotoğrafçı ilgisi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamen donduğu için balıkçılar tarafından eskimo usulü yapılan balık avı, fotoğrafçılardan büyük ilgi görüyor.

Her gün kilometrelerce karlı ve buzlu yolları kat eden balıkçılar, bulunan 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nde kırdıkları buzlar sonucu oluşturdukları gözeneklerden ağlarını çekerek avladıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor. Balıkçılar, soğuk ve kara aldırış etmeden donan göl üzerinde buz kırıp açtıkları gözeneklerden ağlarını gölün soğuk sularına bırakırken, fotoğrafçılar ise ağlarla çıkan sazan balıklarını ve balıkçıların zor anlarını objektiflerine yansıtmaya çalışıyor.

Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) Başkanı İskender Selçuk, buzları kırıp balık avlayan balıkçıları fotoğraflamak için arkadaşlarıyla birlikte Nazik Gölü'ne geldiklerini söyledi. Selçuk; “Biz fotoğrafçılar olarak Bitlis ve ilçelerinin doğal güzelliklerini fotoğraflıyoruz. Kışın donan Nazik Gölü'ndeki buzda balık avını da fotoğraflamak için buraya geldik. Buzun üzerinde bayağı yorucu ve riskli bir yolculuk yaparak gölün ortasına gelerek balıkçıların avını çekerek arşivlerimize kattık” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı ise, bu güzel olayı fotoğraflamak için buz üzerinde kilometrelerce yürüdüklerini ifade ederek, “30 santimetrelik buz tabakası üzerinde kilometrelerce yürüdük. Buzda yürümek bizi ilk başlarda bizi tedirgin etti, ama daha sonra alıştık. Balıkçılar da buzun kolay kolay kırılamayacağını söyledi. Yine de tehlikeyi göze alarak balıkçıların ağlarını çekerek gölden çıkardıkları balıkların fotoğraflarını çekmek çok zevkliydi” diye konuştu.