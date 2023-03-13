Buzla kaplanan Nazik Gölü küresel ısınma nedeniyle erken çözüldü

Kış mevsiminde şiddetli soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, küresel ısınma nedeniyle bu yıl erken çözüldü.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve normal her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü, bu yıl küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kurbanı oldu. Bu yıl kar yağışının ve soğukların geç başlaması nedeniyle geç donan Nazik Gölü'nün yüzeyi sadece bir ay süreyle buzla kaplı kaldı. Kış mevsiminin mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede normal zamanlarda nisan ayının ortalarında çözülen Nazik Gölü, bu yıl küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mart ayının başında çözülmeye başladı. Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyindeki buz parçaları seyri güzel görüntüler oluşturuyor. Göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının oluşturduğu desenler drone ile görüntülendi.

Arkadaşları ile birlikte Nazik Gölü'nün kenarına giderek muhteşem manzarayı izleyen Ahmet Yamlı, “Nazik Gölü'ndeyiz. Geçen yıl bu zamanlarda buraya geldiğimizde gölün tamamıyla donmuş olduğunu görüyorduk, yalnız aynı mevsimde bu yıl geldiğimizde buzun çözülmeye başladığını görüyoruz. Gerek küresel ısınmadan olsun gerekse bu yıl karın azlığından olsun göl geç dondu ve erkende çözüldü. Nazik Gölü geçen yıl nisan ayında çözülmeye başlamıştı, yalnız bu yıl işte gördüğümüz gibi mart ayının başlarında çözülmeye başlamış” dedi.