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Çaldıkları musluk bataryalarını satan 2 kişi yakalandı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde çaldıkları malzemeleri satan 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çaldıkları malzemeleri satan 2 kişi gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede meydana gelen ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemelerden 74 adet musluk bataryasını çeşitli iş yerlerine sattığı tespit edilen M.A. ve E.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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