Çanakkale Gezici Müzesi Adilcevaz'da ziyarete açıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Çanakkale savaşlarında kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müze ziyarete açıldı.

Çanakkale savaşlarında verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan ve bugüne kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesinin katkıları ile ilçeye getirilerek ziyarete açıldı. Müzede, 1. Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor. Adilcevaz Belediyesi otogar düğün ve konferans salonunda bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, Çanakkele Gezici Müzesi'nin İçişleri Bakanlığının da destekleriyle özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden oluşan ve Çanakkale'nin çok bilinmeyen yönlerini anlatan çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Yürükaslan, Türkiye'nin her yerini 9 yıldır dolaşarak gezici müzeyi vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade ederek, “Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkânı olmayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Çanakkale'yi ve Çanakkale ruhunu ayaklarına giderek yaşatmaya çalışmaktayız. Çanakkale'ye gidemeyen öğrencilerimiz için büyük bir sosyal sorumluluk projesidir. Müzemizde 9 yıldır yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçiye Çanakkale'yi anlattık. Bu müzeyi Türkiye'nin bütün bölgelerine ve köşelerine taşımaya çalıştık. Doğu Anadolu turumuza Van'dan başladık ve orada müzemizi 10 bin civarında kişi ziyaret etti. Ardından Hakkâri ve Çukurca'ya müzemizi taşıdık. Oradan Adilcevaz'a gelerek Çanakkale ruhunu burada halkımıza ve öğrencilerimize anlatmaya çalışacağız. Müzede bine yakın bir malzeme var. Bunların hepsi 104 yıllık Çanakkale'de kullanılmış orijinal ve çok özel malzemelerdir. Hatta müzemizde bulunan malzemelerin birçoğu Çanakkale'mizde dahi yok. Gittiğimiz yerlerde öğretmenler, öğrenciler ve halkımız, ‘biz Çanakkale'ye gittik, fakat bunları görmedik' diyorlar. Doğrudur, çünkü çok özel malzemeler içinde bulunduran bir müzemiz var. Bunların yanı sıra Çanakkale'yi anlatan 30'a yakın tanıtım tablomuz var. Aynı zamanda her gittiğimiz ilin Çanakkale şehitliğinde bulunan şehitlerimizin bir bölümünü getiriyoruz. Ayrıca çocuklarımızın görmesi ve daha iyi anlaması için sıhhiye çadırımız var. Çanakkale'de dahi olmayan, Çanakkale tarihinin dahi çok yazmadığı, bilinmeyen bir Çanakkale dediğimiz, tarihin gizli kalmış belgeleridir. Biz bu görselleri tüm Anadolu'yu karış karış gezerek sergi halinde halkımıza sunuyoruz. Bilinmeyen yönleri açısından müzemiz oldukça değerlidir ve çok önemlidir. Bu ruhu görmek, tanımak, yaşamak için herkes müzemizi ziyaret etmeli ve tarihi burada yaşamalıdır” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, müzesinin bir hafta süreyle açık kalacağını belirterek, “Çanakkale Şehitliğine gitme imkanı bulamayan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için bu büyük bir fırsat. Müzemiz Adilcevaz Belediyesi düğün ve konferans salonunda hafta sonuna kadar öğrenci ve vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır. Herkesin mutlaka ilçemize gelen Çanakkale Gezici Müzesini görmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, müzeye gelen protokol ve öğrencilere müzedeki tarihi eserler hakkında bilgiler verdi.