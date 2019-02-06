Çanakkale Gezici Müzesi Ahlat'ta ziyarete açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Çanakkale savaşlarında kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müze ziyarete açıldı.

Çanakkale savaşlarında verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan ve savaşın bilinmeyenlerini ve savaşta kullanılan materyalleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesinin katkıları ile ilçeye getirilerek ziyarete açıldı. Müzede, 1. Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor. Ahlat Park Alışveriş Merkezinde 2 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışını Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici yaptı.

Müzeyi öğrencilerle beraber gezen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban; “Çanakkale bizim kurtuluşumuz, Ahlat ise kuruluşumuzdur. Bu projeyi kuruluştan kurtuluşa köprünün ilk adımı olarak görüyoruz. Çanakkale'de gerçekleşen savaşla birlikte zaferle gelen trajedinin neyi varsa buradaki çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere gayret ettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Bu tabi sadece çocuklarımızın değil, bütün milletimizin meselesidir. Fakat genç dimağlar bunu unutmamalılar, gelecek nesillere aktarmalılar. Allah şühedamızdan razı olsun. Onlar o gün canlarını verdiler, biz bugün mesaimizi harcıyoruz. Şehitlik en yüce mertebedir. Onlar Resulullah'a komşu oldular, biz de inşallah onlara layık nesiller yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

5 bine yakın öğrenci müzeyi gezecek

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de, ilçe genelinden 5 bine yakın öğrenciye müzeyi gezdireceklerini söyledi. Özden; “Çanakkale ruhunu, Çanakkale'de atarımızın yaptığı mücadeleyi yerindeymiş gibi görme düşüncesiyle o tarih bilincini verme amacıyla öğrencilerimizi iki hafta sürecek olan gezici müzeye getirip gezdireceğiz. Burada bizim temel amacımız, bu müzenin gezilmesiyle birlikte öğrencilerimizde milli şuur daha da bilinçlenecektir. Bir tarafta Çanakkale, diğer tarafta Selçuklu'ya başkentlik yapmış olan bir ilçe olan Ahlat'ın tarihi dokusuyla birlikte buluşma noktasının olması, tarih bilinci açısından da önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan ise, Çanakkele Gezici Müzesi'nin İçişleri Bakanlığının da destekleriyle özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden oluşan ve Çanakkale'nin çok bilinmeyen yönlerini anlatan çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Yürükaslan; “Çanakkale Gezici Müzemiz, Çanakkale savaşlarında, Çanakkale destanında kullanılan bin parça malzeme ve bunların hepsi 104 yıllık. Müzenin 9'ncu senesi bitti, 10'uncu senesine girdik. 10 senedir karış karış tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bundaki amaç Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan, özellikle öğrencilere mahsus bir kültür programı. Bu sene Doğu Anadolu Bölgesini geziyoruz. Van'dan başladık. Hakkari'sine, Çukurca'sına kadar götürdük müzeyi. Daha sonra Adilcevaz'da müzemizi ziyarete açtık. 10 gün boyunca Adilcevaz'da bütün halk ve öğrenci kütlesi akın akın geldiler. Hatta orada müzemize gelemeyenler, buraya müzeyi gezmeye geliyor. 15 gün boyunca Ahlat'ta müzemiz açık olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı çok güzel programla bütün öğrencilerimiz geliyorlar. Bizde onlara Çanakkale anlatımlarımızla ilgili müzemizi gezdiriyoruz” şeklinde konuştu.

Müzeyi gezmeye gelen Ahlat Selçuklu İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi İlayda Kıyak da; “Bugün öğretmenlerimiz bizi buraya getirdi. Burası çok güzel. Şehitlerimizin attığı mermiler, toplar hepsi burada var. Biz Çanakkale'ye gidemiyoruz, öyle bir şansımız yok, ama Çanakkale ayağımıza geldi. Şehitlerimiz bizler için savaştı, çok minnettarız onlara” dedi.

Zelal Ölçer adlı vatandaş ise, Çanakkale'ye gitme şansı olmadığını belirterek, “Ahlat'ta böyle bir müzenin olması çok şahane bir şey. Burası Çanakkale Savaşı'nda neler yaşandığını çok güzel bir şekilde anlatıyor” dedi.