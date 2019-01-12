Çatıda biriken kar kütleleri az daha öldürüyordu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis şehir merkezinde tek katlı evler kara gömülürken, zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Rahva mevkiinde bulunan bir binanın çatısından düşen kar kütleleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüde, 2 kişi çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.