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Çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısından kar kütlesi ve buz sarkıtlarının düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısından kar kütlesi ve buz sarkıtlarının düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerine doğru İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen 47 yaşındaki Abdurrahim Güler isimli vatandaşın üzerine 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları düştü. Olayda ağır yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla kar kütlesinin altından çıkarılıp ambulansla hastaneye sevk edilen Abdurrahim Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Öte yandan, ilçe genelinde gün boyunca eriyen kar kütleleri ve buz sarkıtlarının çatılardan düştüğü ve düşmek üzere olan kar kütleleri ve buz sarkıtlarının ise tehlike arz ettiği gözlendi.

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