İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.


Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle binaların saçaklarında ise boyu 2 metreyi bulun buz sarkıtları oluştu.


Öte yandan, sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar ise tehlike oluşturmaması için buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.