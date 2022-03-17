BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından termometreler eksi 10'u gösterirken, çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları, soğuğun şiddetini gözler önüne seriyor. Özellikle sabaha karşı sıcaklıkların daha fazla düşmesi ile çatılarda oluşan ve tehlike saçan buz sarkıtları hem vatandaşlar için hem de araçlar için tehlike saçıyor.

Tehlike oluşturan buz sarkıtlarını vatandaşlar önlem alarak temizliyor. Yazı beklerken mart ayında soğuk hava ile karşılaşan vatandaşlar, yaza hasret kaldıklarını belirtti. Bitlis'te Sibirya soğuklarının yaşandığını söyleyen Hakan Okay, “Bitlis'te özellikle son birkaç gündür soğuk hava var. Sibirya soğukları Bitlis'te boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşturdu. Biz de tehlike arz etmesin diye şu an kırmaya çalışıyoruz” dedi.