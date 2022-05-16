İhlas Haber Ajansı

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Cemiyet başkanları Konya'da bir araya geldi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24.

Başkanlar Kurulu'na Konya ev sahipliği yaptı.


Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile taslak hazırlıkları devam eden “Gazetecilik Meslek Yasası” tartışıldı.


Toplantıya Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Halis Olcay ve Dernek Başkan Yardımcısı Nejdet Olcay da katıldı. Bitlis'i temsilen katılan Halis Olcay, burada Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.


Yapılan toplantının ardından gazeteciler; Bilim Merkezi, Çatalhöyük, Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi gibi yerleri de ziyaret etti.

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