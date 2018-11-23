Cengiz Şahin'den “Öğretmenler Günü” mesajı

Yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin gününü tebrik eden İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, “Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir. Öğretmenlerimiz de bu sürecin çağdaş ve müreffeh bir toplum olma yolunda en çok çaba gösteren fedakâr ve bir o kadar da azimli yol göstericileridir. Öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakârca görev yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Bu vesile ile başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında kutsal bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu.