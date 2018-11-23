İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cengiz Şahin'den “Öğretmenler Günü” mesajı

AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, “24 Kasım öğretmenler günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin gününü tebrik eden İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, “Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir. Öğretmenlerimiz de bu sürecin çağdaş ve müreffeh bir toplum olma yolunda en çok çaba gösteren fedakâr ve bir o kadar da azimli yol göstericileridir. Öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakârca görev yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Bu vesile ile başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında kutsal bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.