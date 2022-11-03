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Ceviz ağacına şekil veren üçüncü kuşak baston ustası

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üçüncü kuşak olarak bastonculuk mesleğini sürdüren Cumali Birol, ceviz ağacına şekil vermeye devam ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üçüncü kuşak olarak bastonculuk mesleğini sürdüren Cumali Birol, ceviz ağacına şekil vermeye devam ediyor.


Dedesinden kalma bastonculuk mesleğini sürdüren Cumali Birol, ceviz ağacından hediyelik baston türleri üretmeyi sürdürüyor. Göz kamaştıran el emeği göz nuru bastonlarıyla ilçenin tanıtımına da katkıda bulunan Cumali Birol, “Bastonculukta bir devrim yapıyoruz. Üç kuşaktır devam eden bastonculuk sanatımızı dördüncü kuşağa devretmek istiyoruz. Bu mesleği severek yapıyoruz ve yaptığımız bastonlar kesinlikle ceviz ağacından, manda, sığır ve koç boynuzundan yapıyoruz. Çünkü marka üretiyoruz” dedi.

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