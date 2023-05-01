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Ceviz büyüklüğündeki dolu beldeyi beyaza bürüdü

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan dolu adeta beldeyi beyaza bürüdü.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan dolu adeta beldeyi beyaza bürüdü.


Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı beldeyi beyaza bürüdü. Cep telefonlarıyla kayda alınan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri şaşırttı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği bildirilerek, “Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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