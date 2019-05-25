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Ceza infaz kurumundaki yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki yapımı tamamlanan caminin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki yapımı tamamlanan caminin açılışı gerçekleştirildi.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı kapsamında Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki cami ibadete açıldı. Dualarla gerçekleştirilen açılış sonrası davetliler hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiyi gezdi. Camiyi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Çağatay, caminin hayırlı olmasını diledi. Açılış programının ardından ise düzenlenen program kapsamında caminin yapımında emeği geçen ve katkılarını bulunan başta Tatvan Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a, hayırsever işadamlarına ve kurum personellerine emek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Teşekkür plaketini Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, teşekkürlerini ileterek, caminin hayırlı olmasını diledi.


Düzenlenen açılış programı gerçekleştirilen iftar programı ile sona erdi.

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