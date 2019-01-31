Cezaevi için kitap toplama kampanyası

Bitlis'in Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki yükümlüler ve kütüphane için kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Bitlis'in Rahva bölgesindeki Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılmış olan kurslardan faydalanan yükümlü konumundaki kursiyerler ve diğer yükümlüler için başlatılan kitap toplama kampanyası sayesinde, cezaevindeki kütüphanenin de zenginleştirilmesi planlanıyor. Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda açtıkları kurslardan 419 kursiyerin faydalandığını kaydeden Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, “Cezaevinde bugüne açmış olduğumuz 16 kursumuzdan 419 yükümlü kursiyer faydalanmıştır. Başta kursiyerlerimiz olmak üzere diğer yükümlülerin de yeniden suç işlemesinin engelleyici etkenlerini güçlendirmek, kanun ve toplumsal kurallara saygılı, topluma yararlı bireyler kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır. Hükümlülerin topluma kazandırılmaları faaliyetlerinde en önemli faktörlerin başında kurumdaki kütüphane ve kitap okuma gelmektedir. Ancak, cezaevindeki kütüphanede yeterli kitap bulunmadığından dolayı kütüphane nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirilerek okuyucuya daha faydalı ve daha cazip hale getirmek adına yerli ve yabancı edebiyat kitapları, psikoloji alanında yazılan kitaplar, dini eserler, yabancı dil öğreten eserler, fikir ve felsefe kitapları başta olmak üzere değerli eserlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bitlis Açık Cezaevindeki yükümlüler için 28 Şubat 2019 tarihine kadar kitap toplama kampanyası başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Tatvan Kaymakamlığı ve Bitlis Valiliği onayıyla kampanyayı başlattıklarını kaydeden Acar, kampanya kapsamındaki bağış kitaplarını Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde topladıklarını ve bağışçıların kitapları buraya teslim etmeleri gerektiğini ifade etti.