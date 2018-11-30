Cezaevinde meslek ediniyorlar

Bitlis'in Rahva bölgesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılarak meslek ediniyorlar.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından meslek edinme kursları çerçevesinde Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda verilen 16 kurstan 9 ay içinde 419 kursiyerin faydalandığı belirtildi. Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda son olarak ‘Su Bazlı Boya' kursu açtıklarını belirten Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, bu kursa 18 mahkumun katılım gösterdiğini ve kursun 3 ay süreceğini belirti.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurslarına katılan mahkumların aynı zamanda meslek edindiğini kaydeden Kazım Acar, şöyle konuştu:

“7 Şubat 2018 tarihinden bu yana Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda 4 iş kolunda 6 kurs açtık. Aynı zamanda, kişisel gelişim ve beceri alanında 7 kurs açtık. Cezaevinde açtığımız arıcılık, duvar örme destek elemanı, makine ve el ile alçı ve çimentolu sıva, örtülü elektrot ve ark kaynağı iş kolundaki kurslarımız ile iş güvenliği ve işçi sağlığı, masa tenisi, satranç birinci seviye başlangıç düzeyi, yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma, okuma yazma birinci ve ikinci kademe ile su bazlı boya kurslarımızdan toplam 419 kursiyer faydalanmıştır. Aynı zamanda okuma yazma seviye belirleme sınavı gerçekleştirilmiştir. Şu an devam eden su bazlı boya kursumuz 21 Şubat 2019 tarihinde tamamlanacaktır. Açtığımız kurslara katılanlar hem kendilerini geliştiriyor hem de meslek ediniyorlar. Talepler doğrultusunda cezaevindeki mahkumlar için başka kurslar da açmayı düşünüyoruz.”