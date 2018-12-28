Bitlis'in Ahlat ilçesinde kapatıldıktan sonra yıktırılan cezaevinin yerine yapılan okul eğitim öğretime açıldı.

Ahlat'ın İkikubbe Mahallesi'nde uzun yıllar kapalı cezaevi olarak kullanılan bina, cezaevinin kapanmasının ardından yıkılarak eğitim yuvasına dönüştürüldü. Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri sonucu kapanan cezaevi ve 6 bin metrekare arsası, Adalet Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Okulun adı ‘Ertuğrul Gazi' oldu

Mahallede ihtiyaç duyulan ortaokulun yapılması için yapılan girişimler sonucu 2018 yılı başında ihalesi yapılarak yapımına başlanan okul, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak eğitim öğretime açıldı. Okulun adına da Oğuzların Kayı Boyundan olan ve Ahlat'ta doğduğu rivayet edilen Ertuğrul Gazi ismi verildi. Eğitim öğretime başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulunu ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Akgül, "Yaklaşık 9 ay önce yapımına başlanan bu okul daha önce cezaevi olarak kullanılmaktaydı. Cezaevi kapatılmıştı. Adalet Bakanlığından buranın devrini istedik. Devir çalışmaları bittikten sonra burayı bağımsız ortaokulu olarak planladık. 9 ay sonra şu anda Ertuğrul Gazi Ortaokulu olarak burayı açmış bulunmaktayız. 16 derslikli olan okulumuzdaki sınıflarda ortalama 20-25 arasında öğrenci sayısı bulunuyor. Bahçesiyle ve içiyle gayet güzel bir okul oldu. Ahlat'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ise, daha önce cezaevi olarak kullanılan 6 bin metrekarelik alanın müdürlüklerine tahsis edildiğini belirterek, “Okulumuz kısa bir sürede yapımı tamamlanaraktan yaklaşık 4 gün önce eğitime açılmıştır. Bağımsız olarak açmış olduğumuz ortaokula kaymakamlığımızca uygun görülerek Ertuğrul Gazi Ortaokulu ismi verildi. Bir rivayete göre Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'ta doğduğu söylenmektedir. Dolayısıyla bu da Ahlat için önem arz ettiği için ilçemizde bu isimle bir okulun olması uygun görüldü. Ben inanıyorum ki bu okulumuzda nice Ertuğrul Gazi'ler, nice Aziz Sancar'lar ve nice Fuat Sezgin'ler yetişecektir. Bu okulun yapılmasında emeği geçen devlet büyüklerimize, milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, Ahlat Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Beye teşekkür ederim" diye konuştu.

Daha önce Vakıfbank Ortaokulunda ikili eğitim gören ortaokul öğrencileri, yeni okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Öğrencilerden Eyüp Olcay, “Yeni okulumuz çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hicran Türen isimli öğrenci ise, “Yeni okula taşındık. Çok mutluyuz. Bütün hocalarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.